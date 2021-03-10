شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى المؤشر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولات المؤشر القادمة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.40% بما يعادل -57.70 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 4,101.81، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3,861.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,000.00 ومستوى المقاومة 4,135.25.