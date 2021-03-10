شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع لليوم الثالث على التوالي – تحليل صباحي – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليصل بهذا الصعود إلى مستوى المقاومة 9,500.00، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه كمستهدف سعري لصعود المؤشر بتقاريرنا السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 1.05% بما يعادل 98.829 نقطة، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,500.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,744.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,250.00 ومستوى المقاومة 9,744.00.