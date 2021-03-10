شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الهندسية" تخاطب "المواصفات والجودة" للحصول على اجراءات منح علامة الجودة للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، هيئة المواصفات والجودة، حول خطوات وإجراءات حصول المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على علامة الجودة المصرية، وذلك لتعميم هذه الاجراءات على كافة المصانع بالقطاع الهندسى.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لـ"الخليج 365" إن الغرفة فتحت قنوات اتصال مباشرة مع هيئة المواصفات والجوده للتسهيل على المصنعين الحصول على علامة الجودة المصرية، لتكون وسيلة عون لهم عند التعاملات المختلفة أو عند التصدير.

وأشار المهندس إلى أن الحصول على علامة الجودة المصرية لجميع المنتجات الخاصة بالمنشآت الصناعية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، وكذلك الرسوم المقررة لهذا الشأن، بهدف تشجيع جميع الكيانات والمنشآت الصناعية بكافة أنواعها وإمكانياتها سواء متوسطة أو كبيرة.

وأكد أن الارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية يساعد على التوسع فى عمليات التصدير، وإن الحصول على علامة الجودة يساعد على الارتقاء بالجودة وحماية المستهلك المصرى من الغش والتدليس للمنتجات المغشوشة المطروحة بالاسواق المصرية.