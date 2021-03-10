شكرا لقرائتكم خبر عن بترولية (IPG) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 450 فلس، لنزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 420 فلس كمستوى أول ثم 375 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 480 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 438.0 بينما مستوى المقاومة هو 460 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط