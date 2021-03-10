شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 188 فلس، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 190 فلس، مخترقا الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير لمستوى الدعم الهام عند 175 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 196 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 186 بينما مستوى المقاومة هو 193 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط