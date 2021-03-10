شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 244 فلس، لينجح بذلك في تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 250 فلس كمستوى أول ثم 265 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلىم ستوى 240 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 242 بينما مستوى المقاومة هو 247 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد