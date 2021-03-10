شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 50.70 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 51.50 فلس كمستوى أول ثم 55 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 49.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 49.8 بينما مستوى المقاومة هو 51.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد