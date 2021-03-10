شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 73.10فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما نلاحظ تجاوز السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الضغوط الشرائية للسهم للوصول به لمستوى المقاومة 80 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 70 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71.4 بينما مستوى المقاومة هو 74.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد