شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 66 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 65 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 65 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 65.2 بينما مستوى المقاومة هو 66.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد