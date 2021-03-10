شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 16.80 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 17 ريال، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 16.30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.20 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.40 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط