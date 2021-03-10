الاقتصاد

شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 10-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 16.80 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 17 ريال، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 16.30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.20 ريال.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.40 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.15 ريال

 

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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