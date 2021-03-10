شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 7.55 ريال، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 8.10 ريال كمستوى أول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 7.20 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.35 وبين مستوى المقاومة هو 7.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد