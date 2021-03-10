شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 17 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 16 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.80 وبين مستوى المقاومة هو 18.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد