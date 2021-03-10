شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يسجل أعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4.90 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 4.80 ريال، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 5.20 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4.80 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.62 وبين مستوى المقاومة هو 5.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد