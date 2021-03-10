شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10117 نقطة امس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع لمستوى المقاومة 10250 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9950 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,039 وبين مستوى المقاومة هو 10,197 نقطة