شكرا لقرائتكم خبر عن تضاعفت مبيعات السيارات في الصين أكثر من أربع مرات خلال شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «أظهرت بيانات شركة تسلا أنها باعت 18318 سيارة من طرازي 3 أس وواي أس، تم صنعها في شنغهاي، خلال الشهر الماضي».

بكين - انتعشت مبيعات السيارات في الصين خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، عندما كانت البلاد تواجه ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا، وكان المستهلكون محبوسين في منازلهم.

وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية، أمس الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الشهر الماضي تضاعفت أكثر من أربع مرات، لتصل إلى 1.18 مليون سيارة مقارنة بالعام السابق. ويأتي الصعود الكبير الآخر في المبيعات كنتيجة مقابلة للانخفاض الكبير الذي شهده القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 79 ٪ في فبراير 2020، وذلك بعد فرض الحظر على العديد من المدن وإغلاق المصانع ومتاجر وكلاء بيع السيارات.

وقالت الوكالة إنه تم بيع 97 ألف سيارة كهربائية في شهر فبراير الماضي. وهذا يمثل زيادة بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالعام السابق، ولكنه يمثل انخفاضًا بنسبة 38 ٪ على أساس شهري. وأظهرت بيانات شركة تسلا أنها باعت 18318 سيارة من طرازي 3 أس وواي أس، تم صنعها في شنغهاي، خلال الشهر الماضي.

ومنذ العام الماضي، تقدم الصين العديد من الإعانات والحوافز؛ للمساعدة في تعزيز مبيعات السيارات، والتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد- 19. وخلال الأشهر الأخيرة، أعلن المسئولون الصينيون عن اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك تخفيف قيود شراء السيارات بشكل أكبر، وبناء المزيد من مرافق الشحن للسيارات الكهربائية.

ساهم رافاييل هوانغ في كتابة هذا المقال.