شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: مخزونات النفط تقفز بنحو 13 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة مخزون النفط في البلاد بنحو 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.7 مليون برميل.



وهبطت مخزونات البنزين بحوالي 8.5 مليون برميل بينما تراجعت مخزون المقطرات بنحو 4.8 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.