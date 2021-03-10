شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التكنولوجيا يدفع الأسهم الأمريكية نحو الارتفاع و"ناسداك" يقفز بأكثر من 460 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من قطاع التكنولوجيا، وذلك قبيل تصويت مجلس النواب على خطة التحفيز المالي.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم من مستوى 1.6% الذي يعد الاعلى منذ أكثر من عام.



هذا، وسوف يصوت مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.



ويتوقع محللون موافقة مجلس النواب غدا على خطة التحفيز المالي من أجل مواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الأمريكي.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان نسبة 1.6% أو ما يعادل 1.04 دولار وأغلق الخام عند 64.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.9 دولار وأقل سعر عند 64.08 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.1% أو ما يعادل 72 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 67.52 دولار للبرميل، وبلغ الخام أعلى سعر عند 69.3 دولار وأقل سعر عند 67.5 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 31832 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32150 نقطة وأقل مستوى عند 31822 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 3875 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3903 نقاط وأقل مستوى عند 3852 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 3.7% (ما يعادل 464 نقطة) إلى 13073 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13151 نقطة وأقل مستوى عند 12882 نقطة.