شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نتائج سنوية في تاريخ «دبي المالي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مركز دبي المالي العالمي عن تحقيق أفضل أداء له في تاريخه منذ التأسيس وخلال مسيرته الحافلة على مدى 16 عاما، وذلك بنجاحه في استقطاب المزيد من الشركات الجديدة خلال العام 2020 بزيادة بلغت 20% عن العام السابق، إذ وصل عددها الإجمالي إلى 2,919 شركة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها العالم في العام 2020، جراء جائحة كوفيد-19وما خلفته من تداعيات عميقة التأثير على مجمل الاقتصاد العالمي.

وقد نجح المركز في الحفاظ على أرباحه التشغيلية عند نحو 460 مليون درهم، بما يعادل بشكل عام أرباحه التشغيلية عن العام 2019، في برهان على نجاح المركز في تجاوز التأثيرات السلبية للجائحة ومواصلته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية مواكبة لتوجهات دبي فيما يتعلق بمستقبل القطاع المالي.

مكتوم بن محمد:

النتائج القوية ثمرة الأسس المتينة التي أرساها محمد بن راشد

التوسع يبرز مدى التزام دولة الإمارات ودبي بنهج التنويع الاقتصادي

أداء قوي يعزز مكانة دبي كمحور رئيس للأنشطة المالية على مستوى العالم

سنضاعف العمل للوصول إلى قمم جديدة تواكب تطلعات وطموحات القيادة

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن الأداء المتميز والنتائج القوية التي حققها المركز خلال العام 2020 رغم التحديات التي ألمت بالعالم واقتصاداته في تلك الفترة، ما هي إلا ثمرة الأسس المتينة التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لاقتصاد دبي، ورؤية سموه طويلة الأمد لمستقبل التنمية الاقتصادية، والتي كانت سببا رئيسا في تأكيد قدرة الإمارة على مواجهة مختلف التحديات بكل ثقة ومرونة مع الحفاظ على استدامة مقومات النمو الاقتصادي في أصعب الأوقات والمواقف.

وأثنى سموه على جهود فريق العمل في المركز الذي تمكن بكل التفاني والإخلاص من عبور التحديات التي شهدها العام 2020، وصولا إلى تحقيق تلك النتائج المتميزة والتي وصفها سموه بأنها دليل على قدرة المركز على مواصلة توسيع دائرة أعماله وتحقيق معدلات أداء مرتفعة ومعاونة شركائه لتحقيق مزيد من النجاح، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وقال سموه: «يعكس التوسع في نشاط مركز دبي المالي العالمي مدى التزام دولة الإمارات ودبي بنهج التنويع الاقتصادي، والتركيز على عناصر الإبداع والابتكار والقيمة المضافة، وكذلك عمق الالتزام بتهيئة البيئة النموذجية الداعمة للنمو للشركات ومؤسسات الأعمال على تعدد تخصصاتها، وتباين أحجامها سواء الشركات العالمية الكبرى أو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين يعزز الأداء القوي للمركز مكانة دبي كمحور رئيس للأنشطة المالية على مستوى العالم أجمع وهو ما سنواصل تدعيم أركانه خلال المرحلة المقبلة بمضاعفة العمل وإيجاد كافة المقومات التي تكفل الحفاظ على أداء مركز دبي المالي العالمي في أعلى معدلاته وصولا إلى قمم جديدة تواكب تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية».

زيادة عدد الشركات النشطة 20% إلى 2,919 ترسخ المكانة الإقليمية

915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار بزيادة 24%

ارتفاع إجمالي الأصول المدارة في المركز إلى 189 مليار دولار بزيادة 6%

وفي العام 2020، ارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في مركز دبي المالي العالمي إلى 189 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% عن العام 2019، فيما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز 64 مليار دولار خلال 2020.. واستثمر مديرو محافظ إدارة الثروات والأصول في المركز المالي 203.5 مليار دولار، بزيادة 106%، مقارنة بـ 99 مليار دولار في عام 2019، إذ بلغت القيمة الإجمالية لقطاع إدارة الثروات والأصول 528.5 مليار دولار، بينما تجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين 1.7 مليار دولار في عام 2020، في حين تجاوز حجم السوق من أنشطة مركز دبي المالي العالمي 2,876 تريليون درهم، بزيادة 12% على أساس سنوي.

رؤية محمد بن راشد

وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جاءت إنجازات مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي لتعزز السمعة الإيجابية التي تتمتع بها دبي على صعيد القطاع المالي العالمي ولتسهم في تحقيق مختلف محاور استراتيجية دبي لعام 2021، بما في ذلك تعزيز موقع دبي بصفتها مركزا حيويا على ساحة الاقتصاد العالمي ومدينة ذكية ومستدامة.

ويضم المركز اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار، أي بزيادة نسبتها 24 في المائة مقارنة بـ 735 شركة في عام 2019. وقد تضاعف عدد شركات منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار أكثر من الضعف في عام 2020 حيث انضمت 189 شركة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات إلى 303 شركات، تمثل ما يزيد عن 50 % من مجموع الشركات العاملة في هذا المجال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

استراتيجية 2024

ويؤكد نمو مركز دبي المالي العالمي التقدم الملموس الذي أنجزه المركز على صعيد تحقيق أهداف «استراتيجية 2024» ورؤيته لبناء مستقبل القطاع المالي.. كما يسهم تنوع العملاء الجدد في زيادة عمق واتساع أنشطة المركز ويؤكد الأسس الراسخة التي يقوم عليها، علما أن قطاعات الأعمال فيه شهدت نموا استثنائيا شمل: القطاع المصرفي وأسواق المال وإدارة الثروات والأصول والتكنولوجيا المالية والخدمات المهنية.

وتضمنت قائمة شركات الخدمات المالية التي افتتحت مقرات ومكاتب إقليمية رئيسية لها في المركز المالي خلال 2020 شركات عالمية وإقليمية مثل: شركة «تاتا لإدارة الأصول»، و«مجموعة سامبا المالية»، و«كيشا بنك»، و«أفريكا ري»، في حين ضمت شركات التكنولوجيا المالية أسماء عالمية وإقليمية مثل: «إيبوري»، و«ريبل»، و«أدين»، و«كوفاكس الشرق الأوسط»، و «تابي».

الإسهام المؤثر

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «أثبتنا، ومنذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004، قدرتنا على الإسهام المؤثر في تنويع اقتصاد دبي بشكل مستدام ودعم خطط دبي الاستراتيجية والتنموية خلال تلك الفترة وانتهاء بخطة دبي 2021.. وحققنا خلال 2020 نموا استثنائيا في جميع قطاعات الأعمال في ضوء ثقة القطاع المالي العالمي بالمركز.. وسنستمر خلال عام 2021 في تأكيد مرونتنا في مواجهة تداعيات أزمة» كوفيد-19 «وصولا إلى تجاوزها، وإبراز موقعنا المتميز لإحراز مزيد من التقدم على صعيد أولويات 2024 الرئيسية، كما سنعزز إسهامنا في النمو الاقتصادي في دبي على المدى الطويل.».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «أكد مركز دبي المالي العالمي أن النتائج الاستثنائية تتحقق بالتركيز على احتياجات الشركات العاملة في المركز المالي وطرح مقترحات ووضع قوانين وأنظمة جديدة، حيث قمنا بالتعاون مع عملائنا ومجتمعنا وشركائنا والجهات ذات الصلة لمواجهة ظروف السوق المليئة بالتحديات، كما سنساعدهم على الاستفادة من فرص النمو الجديدة خلال 2021».

وأضاف: «حقق التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي نموا هائلا في قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار. وسنستمر نحو الريادة في هذا المجال في المنطقة نظرا للسرعة الكبيرة لاعتماد الصناعة المالية للتقنيات الجديدة، وبما ينسجم مع الحاجة الملحة إلى تغيير الاستراتيجيات ونماذج التشغيل في عالم ما بعد الجائحة».

مركز مستقبل القطاع المالي

وطرح مركز دبي المالي العالمي خلال 2020 مجموعة من المبادرات التي دعمت تحقيق نمو استثنائي انسجاما مع رؤية المركز الهادفة إلى بناء مستقبل القطاع المالي، حيث ازداد عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المسجلة في مركز دبي المالي العالمي بواقع ثلاثة أضعاف تقريبا في العامين الماضيين، ليضم المركز حاليا أكثر من 303 شركات، علما أن عدد الشركات شهد زيادة كبيرة بعد أن قدم المركز حلول تراخيص مصممة لتناسب مختلف المتطلبات.

وكان مركز دبي المالي العالمي قد أصبح في عام 2020 جزءا رئيسا من حي دبي للمستقبل الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وشملت أهم المبادرات خلال العام 2020، إطلاق «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، ليكون المنظومة التكنولوجية الشاملة الوحيدة في المنطقة التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية وبرامج لحضانة وتسريع الأعمال.

وتحظى الشركات في مركز الابتكار الجديد بالإرشاد والتوجيه وفرص لبناء العلاقات والحصول على رأس المال المغامر، وهذا يشمل صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي.. وحصلت ست شركات على تمويل الصندوق وهي شركات: «رين»، و«بيهايف»، و«فليكس باي»، و«جو رايز»، و«ناو موني» و «ثروة»، والتي نجحت في عرض حلول فريدة وبدأت بتحقيق العائدات.

وانضمت الشركات الناشئة، الطامحة إلى تحقيق نجاح يماثل نجاح نظيراتها التي حصلت على التمويل، إلى الدفعة الرابعة من برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، علما أن قائمة الطلبات حققت رقما قياسيا تجاوز 720 طلبا لم تفز منها سوى 17 شركة تتركز أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجالات التكنولوجيا المالية بشكل عام.

يشار إلى أن 111 شركة ناشئة شاركت في برنامج «فينتك هايف» منذ عام 2017، حيث عمل البرنامج على توسيع أعماله بمعدل ثلاثة أضعاف خلال 2020 للاستفادة من النمو الاستثنائي الذي شهده القطاع وتلبية الطلب المتزايد. وجمعت شركات التكنولوجيا المالية المدرجة ضمن البرنامج تمويلا تخطى 1.1 مليار درهم لتسريع نموها الإقليمي.

تطوير القطاع المالي

طرح مركز دبي المالي العالمي مجموعة جديدة من الأنظمة والقوانين، فضلا عن إدخال تحديثات على بعضها الآخر متبعا أفضل الممارسات العالمية، ليرسخ مكانته بوصفه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك قانون الإيجارات الجديد وقانون حماية البيانات الجديد اللذين اعتمدهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير ويونيو 2020 على التوالي.

وعزز قانون الإيجارات الجديد حماية أصحاب العقارات والمستأجرين، ليضمن تماشي أطر العمل القانونية والتنظيمية في المركز المالي مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.. في حين أدخل قانون حماية البيانات الجديد تعديلات على نظام حماية البيانات الذي كان المركز يعتمده سابقا بحيث أصبح متوافقا مع مبادئ اللائحة التنظيمية العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ليكون الأول في المنطقة على هذا الصعيد مؤكدا التزام مركز دبي المالي العالمي بأمن البيانات وحماية المعلومات والمرونة الإلكترونية.

وأصدر مركز دبي المالي العالمي في أغسطس 2020 تعديلات على قانون معيار التقارير المشتركة بحيث رفع من مستوى معايير التقارير للشركات المسجلة في المركز.. كما صدر عن المركز المالي توجيهات مؤقتة خلال أزمة كوفيد-19 بهدف دعم الموظفين وأصحاب العمل المسجلين، ورافقت هذه التوجيهات مجموعة من التدابير التحفيزية التي سمحت للعملاء بتخطي الوضع وتعزيز قوة شركاتهم.

ولدعم الشركات المنظمة العاملة في مركز دبي المالي العالمي، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتكييف نهجها مع تطور جائحة كوفيد-19، حيث قدمت مجموعة شاملة من التدابير التنظيمية المساعدة، وعقدت عددا من الجلسات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، إضافة إلى ذلك، قامت بتوفير الدعم فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية واستمرارية الأعمال ومخاطر الجرائم الإلكترونية والمالية.

وقدمت سلطة دبي للخدمات المالية أول نظام شامل لخدمات المال في المنطقة ونظام مخصص لشركات رأس المال المغامر، حيث سيسهل ذلك تطوير المركز المالي بشكل أكبر.

واستفاد كل من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والشركات العاملة في مناطق أخرى من المحاكم المستقلة في المركز المالي نظرا لمصداقيتها وسجلها المتميز، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على خدمات المحكمة الابتدائية في عام 2020، وشملت القضايا المعروضة عليها عددا من القطاعات، بما فيها المصارف والتمويل والإنشاءات والعقارات، فيما تنوعت المنازعات لتشمل مخالفات العقود والإعسار والاتفاقيات التحكيمية والنزاعات التوظيفية والقانون الدولي العام.

كما شهد المركز زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختياريا أمام محاكم المركز المالي، حيث جاء أكثر من 50 في المائة من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختارت اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها.

وأسست محاكم المركز المالي خلال عام 2020 قسم التحكيم للتعامل مع الزيادة المتسارعة في عدد القضايا المتعلقة بالتحكيم، وأدى تسهيل تنظيم هذه القضايا إلى تعزيز كفاءة الإجراءات وسمح بتسريع عملية مراجعة طلبات الإجراءات المؤقتة وآليات الأوامر القضائية.

وتجسدت كفاءة القسم الجديد في زيادة عدد القضايا المتعلقة بالتحكيم بمعدل 50 في المائة تقريبا خلال 2020، والتي رافقتها أيضا زيادة كبيرة فاقت 200 في المائة في عدد القضايا التي استقبلها قسم التكنولوجيا والبناء.

وطرح مركز دبي المالي العالمي أيضا وثيقة شاملة للتأمين الصحي تسهل على الشركات المسجلة العاملة انطلاقا من المركز المالي شراء تأمين صحي بتكلفة معقولة.. كما انعقدت شراكات جديدة لتسريع الابتكار والتعاون في بناء سمعة دبي بوصفها وجهة رائدة للأعمال والتأكيد على مكانتها باعتبارها الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.

وشملت القائمة اتفاقيات مهمة مع كل من «جياوزي دريم وركس» (مذكرة تفاهم دبي-تشنغدو في مجال التكنولوجيا المالية)، و «إنديفور»، و «مؤسسة دبي للمستقبل»، و«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، وشركتي «اتصالات» و «دو» لشبكات الاتصالات.

رأس المال البشري

وواصل المركز المالي خلال عام 2020 استقطابه لأفضل المواهب المالية والحفاظ عليها، حيث زاد عدد العاملين فيه بنسبة تجاوزت 4 في المائة مقارنة بالعام السابق، ضمن انجاز جديد حققه المركز رغم الأزمة العالمية الناتجة عن انتشار «كوفيد-19»، وأسهمت الشركات العاملة في المركز في توفير 1,135 وظيفة جديدة ليصل مجموع الوظائف إلى 26,773 تضم 145 جنسية مختلفة.

ومنذ أن طرح المركز المالي خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل في فبراير 2020 والتي حلت محل النظام السابق لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة، تم تسجيل 19,182 موظفا يعملون في 1,187 شركة ضمن الخطة الجديدة، ما يسمح لهم بالتخطيط لمستقبلهم المالي.

ووقعت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع شركة خارون لتعزيز التفاهم والخبرات في مجال الامتثال لقوانين الجرائم المالية.

وأبرم مركز دبي المالي العالمي أيضا عددا من الشراكات الجديدة مع منظمات متخصصة في التطوير المهني شملت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، والجمعية الدولية للامتثال، وأصبح لدى المركز المالي حاليا اتفاقيات تجمعه مع 30 من أبرز المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية.

بنية تحتية تدعم المستقبل

ويحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته بوصفه واحدا من أكثر وجهات الأعمال جاذبية في دبي، وقد زاد معدل تأجير مكاتبه التجارية عن 94 في المائة من إجمالي المكاتب المتوفرة، أي ما يزيد عن 200 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية.

وطرح المركز المالي بيئات عمل مرنة ومبتكرة جديدة استعدادا لاحتياجات العمل في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19، بما في ذلك «إنوفيشن هب».. كما نالت أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة الراقية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء، ما يبرز التزام المركز المالي المستمر بالاستدامة وبتطوير بنى تحتية عالمية المستوى.