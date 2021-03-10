شكرا لقرائتكم خبر عن «سي في سي كابيتال» تعتزم إنشاء مكتب إقليمي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» تعمل على توسيع فريق مستشاريها في الشرق الأوسط وتتطلع إلى تأسيس وجود لها في دبي، المركز التجاري للمنطقة.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الشركة التي تستثمر في أسهم الشركات الخاصة تخطط لافتتاح مكتب إقليمي في الحي المالي بدبي في سبتمبر المقبل. وقالت إن أوزجور أوندر، العضو المنتدب المقيم في لندن والمعني بتحديد فرص الاستثمار، سيقضي المزيد من الوقت في دبي كجزء من خطة توسع الشركة، مضيفين أنه سيعيّن فريقاً صغيراً من صانعي الصفقات في دبي.

يشار إلى أن «سي في سي كابيتال»، التي تتخذ من لوكسمبرغ مقراً لها، شركة تستثمر في أسهم الشركات الخاصة وتدير أصولاً بقيمة 75 مليار دولار في أوروبا وآسيا. ومنذ عام 1981، أنجزت الشركة أكثر من 500 ألف صفقة في مجموعة واسعة من القطاعات والبلدان.

(بلومبيرج)