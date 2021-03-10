شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فئات مطالبة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهابت وزارة الاقتصاد - في إطار الحملة التوعوية والرقابية التي تنظمها لتسجيل منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.. بالفئات المستهدفة ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية «goAML» ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير «نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات»، خلال فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، وذلك تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.

وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بمواجهة غسل الأموال، والموضحة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تجنبا للغرامات الواردة في القائمة الموحدة للمخالفات والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، وتبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التدابير المطلوبة موضحة على موقعها الرسمي على الرابط: https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx.

وأوضحت أن القطاع يضم مجموعة واسعة من الأعمال والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، والتي تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال - وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي «فاتف FATF» - إلى أربع فئات رئيسية تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات.

وتفصيلاً، حددت المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون، أنواع أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تخضع لرقابتها على النحو التالي: