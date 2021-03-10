شكرا لقرائتكم خبر عن 31.7 مليار درهم تجارة دبي مع أمريكا في النصف الأول 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت جمارك دبي جهودها لدعم التعاون مع الهيئات الدبلوماسية الامريكية في دولة الإمارات على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وفداً دبلوماسياً أمريكياً برئاسة فيليب فراين القنصل العام للولايات المتحدة الامريكية في دبي، وحضر اللقاء من جمارك دبي منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات ويوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وخليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي، فيما ضم الوفد الدبلوماسي الذي يمثل القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي كلاً من ديلون كلانسي المسؤول السياسي والاقتصادي وبيتر مهرافاري الملحق الإقليمي للملكية الفكرية وفرانسيس بيترز المسؤول التجاري الرئيسي.

وأعرب الوفد الدبلوماسي الأمريكي عن تقديره الكبير لجهود الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث قام فيليب فراين بتسليم أحمد محبوب مصبح تكريماً من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية إلى جمارك دبي لتعاونها الدائم وحرصها على مكافحة البضائع المقلدة والمقرصنة للعلامات التجارية الامريكية.

وقال أحمد محبوب مصبح: نحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات الدبلوماسية الامريكية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الامريكية، ونعمل على حماية العلامات التجارية الامريكية من البضائع المقلدة والمقرصنة لتمكين الشركات الامريكية من تجنب خسائر التقليد والقرصنة ووقاية المجتمع من مخاطر وأضرار البضائع المقلدة، ما يدعم استمرار النمو في التجارة المتبادلة، حيث تحتل الولايات المتحدة الامريكية مركز الشريك التجاري الثالث لدبي عالمياً، وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الولايات المتحدة الامريكية في النصف الأول من العام 2020 نحو 31.7 مليار درهم، مؤكداً أن جمارك دبي قد أولت اهتماماً كبيراً لعمليات إعادة تدوير البضائع المقلدة التي يتم ضبطها لحماية البيئة من أضرار إتلافها والاستفادة منها بعد إعادة تدويرها في مجالات أخرى لا تتعارض مع حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث لاقت جهودنا في التصدي للبضائع المقلدة وإعادة تدويرها إشادة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأضاف: «تضع جمارك دبي حماية حقوق الملكية الفكرية في مقدمة أولوياتها لترسيخ موقع دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة الدولية من خلال تشجيع الشركات من كافة الدول على اختيار دبي مقصداً لتجارتها يضمن حماية علاماتها التجارية من التقليد والقرصنة، ما يمكننا من التقدم في الخطط الاستراتيجية المستقبلية للتطوير الاقتصادي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالانطلاق إلى الخمسين عاماً القادمة من مسيرة دولة الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة عالمياً تطبيقاً لمبادرات مئوية الامارات 2071، وقد استطاعت الدولة التعامل بكفاءة مع تحديات جائحة كوفيد 19 وحولت هذه التحديات إلى فرص وإنجازات، وهذا ما نلمسه بوضوح من نجاح جمارك دبي بفضل أنظمتها التقنية المتطورة، في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020 وبنمو قوي بواقع 23 % مقارنة مع 13 مليون معاملة لعام 2019».

من جانبه قال فيليب فراين: «إن التعاون الذي لمسناه من جمارك دبي لمساعدتنا على حماية العلامات التجارية الأمريكية متميز للغاية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في السنوات المقبلة، ولذا يسعدني أن أهنئ جمارك دبي بكل ما فعلوه في مكافحة عمليات التقليد والتزوير للعلامات التجارية في دبي، ونقدر كثيراً العمل الممتاز الذي قامت به الدائرة لتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحقيق أعلى درجات الشفافية في مكافحة البضائع المقلدة والمقرصنة، ويُعد التعريف بجهود جمارك دبي في هذا المجال من الأمور التي تشجع الإدارات الجمركية في العالم على القيام بدورها في حماية حقوق الملكية الفكرية».