شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية الإمارات الاستراتيجية تجسد أهداف التنمية المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكدت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن جائحة «كوفيد-19» عززت مدى أهمية الاستدامة في حياة الشعوب، فيما تلقى أهداف التنمية المستدامة في الإمارات صدى قوياً، ويتجسد نهجها المتعدد الجوانب في رؤية الدولة، حيث تشمل هذه الرؤية الوصول إلى الفرص، عبر جودة التعليم والرعاية الصحية. وقد ألهمت هذه الرؤية في تعيين وزراء للشباب، والتسامح، والسعادة، والمستقبل، لتحقيق مستقبل أكثر ذكاء ونظافة وصحة للجميع.

وأضافت الهاشمي في كلمتها ضمن مباحثات ما قبل «إكسبو» والتي تدور هذا الأسبوع تحت عنوان «الأهداف العالمية»، التي انطلقت فعالياتها، أمس الثلاثاء، أن نهج الاستدامة لدولة الإمارات واضح عبر عقود من الشراكة والتعاون الدولي،. فلطالما كانت الإمارات من أكبر مقدمي المساعدات الإنمائية الرسمية عالمياً، بالنسبة لدخلها القومي، ونحن في طليعة تقديم اللقاحات والخدمات اللوجستية ذات الصلة على صعيد عالمي، حيث نسرع في تسليم الجرعات للبلدان الأشد حاجة إليها، مشيرة إلى أن الإمارات من مؤسسي المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وهو ثمرة من ثمار القمة العالمية للحكومات 2018، ومنصة لأطراف معنية متعددة التخصصات من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، تتيح استكشاف نُهُج مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية، ومشاركتها.

جناح «تيرّا» يستقبل أكثر من 50 ألف زائر حتى الآن

وتجسّد نجاح هذه الفلسفة القائمة على الشراكة في الدعم العالمي لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» هذا العام، عندما أكدت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض مجدداً ثقتها وشغفها بإقامة إكسبو في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حين تجتمع أكثر من 200 دولة ومنظمة دولية، فضلاً عن ملايين الزوار، في موقع يمثل فعلياً مدينة المستقبل، في الوقت الحاضر، مدينة ذكية ومستدامة ومتعددة الثقافات إلى حد كبير. مدينة يمكن أن تمثل نقطة بيانات لمسيرتنا نحو أجندة 2030.

وأوضحت الهاشمي أن جناح الفرص في «إكسبو» برهان على أجندة 2030، وعلى قوة الفرد بوصفه محركاً للتغيير. بعنوان «عالم الفرص»، أما في جناح الاستدامة، تيرّا، المفتوح للجمهور بالفعل، فإننا نساعد الزوار على فهم الأثر البيئي لما يتخذونه من خيارات يومية. ويوظف مبنى الجناح نفسه أحدث الابتكارات التي تمكّنه من إنتاج حاجته من الكهرباء والماء، وبعد أن يغلق إكسبو أبوابه، سيغدو الجناح مركزاً علميا للشباب، في المدينة المستقبلية المعروفة باسم «دستركت 2020».

ريم الهاشمي: الجائحة عززت أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقالت: استقبلنا حتى الآن أكثر من 50 ألف زائر لتيرّا، وسألناهم عما قد تحدثه هذه التجربة الفريدة من تأثير في سلوكهم اليومي. ومن المفاجئ والمفرح في الوقت ذاته، أن ما يقرب من 97% من إجمالي الزوار أكدوا أنهم سيغيرون سلوكهم، ويصبحون أكثر وعياً بالبيئة الهشة التي نعيش فيها.

إنها تجربة إيجابية وطموحة وعملية. وكما أُطّرت أجندة 2030 بروح من التفاؤل بالمستقبل، فإن لدينا الأمل نفسه، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيقه. سنعمل على الإشراك والـــتــمــكين. وسنتبــنـــى المـــشاركـــات الهادفة. وسنقدّر وندعم التقدم الفعلي والمحتمل.

وأشارت الهاشمي إلى أن أكثر من 100 دولة ومنظمة مشاركة في إكسبو 2020 إما ستتناول قضايا تغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، أو ستسلط الضوء على مدى إلحاحها أثناء الأشهر الستة لانعقاد الحدث وأنها قادمة إلى دبي لإقامة علاقات جديدة وبناء شراكات جديدة بهدف تحقيق وثبات كبيرة نحو هدفنا المشترك المتمثل في إتاحة «الفرص للجميع».

عبد الله لوتاه: الإمارات ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقال عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: إن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ نظام عالمي شامل يحفز التغيير والتنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل للشعوب والمجتمعات.

وأضاف أن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في صياغة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لإيمانها بأن الاستدامة مسؤولية مشتركة بين الحكومات والأفراد والقطاع الخاص وكل الفعاليات المجتمعية والمؤسسية، مشيراً إلى ما حققته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، من إنجازات أسهمت في دعم مسيرة التنمية المستدامة عالميا، وعززت سمعة الدولة ودورها في إنجاح الجهود الدولية في هذا المجال.

وقال عبدالله لوتاه: إن الارتقاء بأطر التعاون والتكامل العالمي وبناء شراكات فاعلة مع الحكومات والمنظمات العالمية والمؤسسات الخاصة عامل محوري في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز كل أشكال التعاون الدولي الهادف لتمكين المجتمعات، وتحسين جودة حياتها وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.