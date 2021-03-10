شكرا لقرائتكم خبر عن «هب71» تطور شراكات عالمية لإنعاش قطاع الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «هب71» عن سعيها إلى تسهيل تطوير أعمال الشركات الناشئة، وتمكين المؤسّسين من خلال طرح برنامج جديد لإنعاش قطاع الابتكار. وستستفيد شركات التكنولوجيا الناشئة حول العالم من سهولة الوصول إلى الأسواق؛ حيث ستعمل «Hub71» على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع شركاء في قطاعات ناشئة، وتوفير فرص الأعمال بين الشركات الناشئة والسوق، لتحقيق نموّ مستدام على مستوى العالم.

وتطلق «Hub71» برنامجها من خلال حملة مدتها أربعة أشهر، تشمل كافة أنحاء الإمارة، وذلك لتوفير فرص للتعاون مع الشركات الرائدة في أبوظبي، ولا سيما تلك التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» و«القابضة» (ADQ)، إضافة إلى الوكالات الحكومية المحلية والاتحادية التي تدير وتنظم أهمّ القطاعات والصناعات الوطنية. وتهدف الحملة إلى تعزيز الابتكار في أبوظبي، وتأكيد التزام «Hub71» بالشراكة مع المؤسسات المماثلة التي تشاركها سعيها إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

مفاهيم جديدة ومبتكرة

وتطلق منظومة التكنولوجيا العالمية تحدياً سنوياً جديداً للشركاء تحت عنوان «المتميّزون» «The Outliers». ويندرج هذا التحدي في إطار برنامج مشاركة الشركات في «Hub71» ويحظى بدعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وهدفه البحث عن الأفكار الجريئة والمبتكرة لتطوير قطاعات المستقبل، والتغلب على التحديات والحواجز التشغيلية. ويتيح التحدي للشركات الناشئة حول العالم التعاون مع المؤسسات الرائدة والهيئات الحكومية العاملة في مختلف القطاعات في أبوظبي، ومواجهة التحديات التي تعترضها من خلال طرح مفاهيم جديدة ومبتكرة. كما تهدف المبادرة إلى إعداد مجموعة مؤثرة من الشركات الناشئة عالية الجودة؛ للاستفادة من ممارسة الأعمال في سوق أبوظبي المزدهر.

و قالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ «Hub71»: «يمكن لشركات التكنولوجيا الناشئة العالمية المساهمة في خطة تطوير الابتكار في أبوظبي، من خلال تطبيق حلول التحديات التي تطور قطاعاتنا وتؤهلنا لمستقبل أفضل. فحملتنا القادمة تتيح فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات مع الشركات البارزة والهيئات الحكومية الحديثة في أبوظبي، وتسهّل على الشركات الناشئة الوصول إلى الأسواق وتطوير أعمالها. ويمكننا معاً أن نشتقّ عن الطريقة التقليدية المعتمدة لممارسة الأعمال، ونتبنّى نظرة مستقبلية أكثر مخاطرة مبنيّة على الابتكار والتطوير المستمر».

«المتميزون»

تتعاون «Hub71» مع الاتحاد للطيران، ودائرة الصحة - أبوظبي، و«تاليس»، و«ماستركارد»، وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق؛ لجذب الشركات الناشئة الطموحة والمؤسسين الاستثنائيين من حول العالم للتنافس فيما بينهم ليتم اختيارهم كـ«متميّزين» يساعدون الشركاء على معالجة تحديات الأعمال التي يواجهونها، وتحسين خططهم التشغيلية. فستتيح «Hub71» لشركائها من المؤسسات والجهات الحكومية اختيار أفضل الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية؛ لمساعدتها على الاستمرار في ريادة القطاعات التي تعمل فيها. وستستفيد الشركات الناشئة المشاركة من المزيد من فرص العمل الوثيق مع المؤسسات والشركاء، بحيث يتاح لها الوصول إلى سوق ناضج جاهز لاحتضان الابتكار كجزء من نماذج أعمالها.

وأضافت اليافعي: «بنظرنا الشركات الناشئة قادرة على ترجمة أفكارها الجريئة إلى حلول ملموسة تعالج تحديات عالمنا الحاضر والمستقبلي. وسيتيح لنا توحيد الجهود مع المؤسسات التي تشاركنا رؤيتنا وتتيح الفرص لفوائد التكنولوجيا تطوير الأعمال وتوفير بيئة متطورة ومستدامة للأعمال. كما سيمكّن الشركات الناشئة حول العالم من تطبيق التكنولوجيات التي تقدمها أبوظبي».