شكرا لقرائتكم خبر عن «الحيتان الطائرة» تنضم إلى جناح فرنسا في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «جناح فرنسا» في «إكسبو 2020 دبي» عن انضمام شركة «FLYING WHALES» (الحيتان الطائرة)، كأحدث شريك رسمي له في هذا المعرض الدولي. وتهدف هذه المشاركة إلى إلقاء الضوء على الحلول المستدامة المبتكرة من أجل نقل البضائع إلى المناطق غير الساحلية والمعزولة حول العالم، حيث تتوافق الجهود التي تبذلها «FLYING WHALES» في هذا الإطار مع تحديات بناء عالم الغد الذي يسعى «جناح فرنسا» إلى تسليط الضوء عليها عبر مشاركته في هذا الحدث الدولي على مدار ستة أشهر. ويقول إريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في «إكسبو 2020 دبي» ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»: يسعدنا أن تكون FLYING WHALES شريكاً رسمياً لجناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي. إن مشاركة هذه الشركة الصناعية الناشئة في هذا الحدث الدولي يظهر تماماً رغبتنا في الجمع بين كل مواهب بلدنا من أجل إظهار التميز والخبرة الفرنسية. وقد تمكّنت الشركة الفرنسية «FLYING WHALES» بفضل ابتكاراتها وتمتّع فريق عملها بخبرات واسعة النطاق (إلى جانب دعم اتحادها الصناعي)، من تطوير برنامجها «LCA60T» الطموح والفريد من نوعه، وهو عبارة عن منطاد مصمم خصيصاً لنقل الشحنات والأحمال الثقيلة والكبيرة بقدرة تصل إلى 60 طناً. ويقول سباستيان بوجون، رئيس «FLYING WHALES»: «إن FLYING WHALES والشركات الأربعين التي تشكل الكونسورتيوم الذي يدعم برامج الطيران، تثني على الجهود السلطات الفرنسية لاختيارنا كجزء من حملتها للترويج للتوجهات الجديدة للهندسة الصناعية الفرنسية، ونحن فخورون بأن نعرض هذا الحل الفريد من نوعه في معرض إكسبو 2020 دبي الدولي». ويضيف بوجون «سوف يسهم هذا الحل في تسهيل عمليات التحميل والتفريغ وبطاقة تصل إلى 60 طناً في في رحلة التحليق (في الانتظار أو تحت الرافعات)، وسوف يساعد في الوقت نفسه على تطوير اقتصادات المناطق غير الساحلية، أو المناطق ذات البنية التحتية المحدودة، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية الناتجة عن نقل البضائع عبر العالم». تعزيز التميّز سوف يكرّس جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي، جهوده من أجل وضع فرنسا في صدارة المسرح الدولي من خلال الترويج لابتكاراتها ومواهبها وشركاتها، وليكون أيضاً بمثابة عرض لا يُنسى للتميز والخبرة الفرنسية.