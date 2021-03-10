شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تناقش التحديات القانونية للتكنولوجيا الحديثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلق في جامعة الشارقة المؤتمر العلمي الدولي بعنوان «التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات القانونية المعاصرة» صباح أمس الثلاثاء افتراضياً، بمشاركة علماء وباحثين من عدة دول عربية وأجنبية يطرحون خلاله 28 بحثاً، بهدف مناقشة المشكلات العملية والتحديات القانونية للتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الذي أكد أن الثورة التكنولوجية باتت سمة من سمات العصر، تدخل في بناء وتنمية وتطوير معظم مكوناته، وبات اعتماد البشر حول العالم اعتماداً يكاد أن يكون كلياً على التطبيقات التكنولوجية الذكية في تعاملاتهم اليومية.