شكرا لقرائتكم خبر عن 371 مليوناً مساعدات «شؤون دبي الإسلامية» في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمها قطاع العمل الخيري خلال عام 2020، وصل إلى أكثر من 371 مليون درهم، بزيادة تصل نسبتها إلى نحو 400% مقارنة بعام 2019، وذلك انطلاقاً من إدراك الدائرة للتحديات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأشار أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة إلى أن نتائج التقرير تؤكد ريادة دبي المتواصلة في مجالات العمل الخيري والإنساني بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.