شكرا لقرائتكم خبر عن 100 جامعة وجهة تشارك في معرض واجهة التعليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي محمد علاء

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة السابعة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2021 بصورة افتراضية يوم 22 مارس/ آذار من هذا الشهر.

يبلغ عدد الجامعات والجهات المشاركة ما يقارب من 100 جهة دولية بالإضافة إلى دولة الإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي انعقد أمس «الثلاثاء» في كلية الشرطة أبوظبي، تحدث فيه ممثلو اللجنة المنظمة للحدث وعدد من ممثلي الشركاء، من بينهم العقيد الدكتور خلفان النقبي مدير مركز المؤهلات الأمنية في الإدارة العامة لتطوير الكفاءات في وزارة الداخلية وهزاع إبراهيم المنصوري مستشار وزير التربية والتعليم الإعلامي – مدير الاتصال الحكومي والإعلام التربوي وأبو بكر محمد المرزوقي، نائب الرئيس للمبيعات الحكومية في مجموعة اتصالات، القطاع الأمني ومريم أهلي ممثل الإدارة التنفيذية لمعرض واجهة التعليم.

وأكدت الدكتورة موزة سعيد البادي أن المعرض فرصة ثرية لتبادل الخبرات والرؤى من خلال وجود نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

من جهته أكد العقيد الدكتور خلفان النقبي أهمية المشاركة في المعرض والتي تعزز الدور المجتمعي للوزارة.

وقال هزاع إبراهيم المنصوري: يعد معرض واجهة التعليم من المناسبات المهمة والمدرجة على خارطة التقدم المعرفي والفكري في الدولة.