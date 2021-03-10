شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للوثائق» تنال «آيزو» إدارة الجودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

حققت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف إنجازًا جديداً، وذلك بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة، الآيزو 9001:2015، وذلك بعد نجاحها في تطبيق النظام في جميع وحداتها الإدارية، الذي تضمن اجتيازها التدقيق الخارجي الخاص به، واستيفاء جميع المعايير والشروط العالمية المحددة له

وعبر صلاح سالم المحمود، مدير عام الهيئة، عن سعادته بحصول الهيئة على هذه الشهادة، التي تعنى بالتركيز على جودة وشفافية الأعمال، وأكد أن حصول الهيئة على هذا الاعتماد يترجم منهجيتها الواضحة التي تقوم عليها، إذ تم في الهيئة إنشاء وتنفيذ آليات عمل تضمن رفع إنتاجية الموظفين، والتي انعكست إيجاباً على نتائج ومخرجات الخطة الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى أحدث الأنظمة العالمية التي من شأنها ضبط ومراجعة سير الأعمال.وأوضحت حصة بورقيبة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة، أن الهيئة ومنذ تأسيسها تعمل على تطوير أداء موظفيها باستمرار وفقاً للأنماط الجديدة والآليات المستحدثة في بيئات العمل المختلفة.