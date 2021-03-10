شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف المدارس الخاصة بالإمارات الشمالية وفق 5 مجالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعكف وزارة التربية والتعليم، على إعداد تقرير عن المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية، يمكنها من تصنيف تلك المدارس، إذ خاطبت إدارات بعضها، عبر مديري النطاق، بضرورة كتابة تقاريرهم الخاصة، على أن تزود بها الأربعاء 10 مارس.

وشددت على أن يتضمن التقرير مستوى تصنيف تلك المدارس، سواء كان جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً، مع ذكر نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه كلاً منها؛ إذ حددت خمسة مجالات تصنّف بها هذه المدارس، تتمثل في "القيادة المدرسية، والشؤون الأكاديمية، وجودة الحياة، وشؤون الطلبة والخدمات المدرسية، والبنية التحتية والتكنولوجية".

وتضمنت المعايير الفرعية للتصنيف في القيادة المدرسية: جودة القيادة وتأهيلها والتواصل، وفي الشؤون الأكاديمية: جودة التعليم والتعلم، والتحصيل الدراسي، وتمكين المعلمين والدعم الأكاديمي وأداء المعلمين. وفي جودة الحياة وشؤون الطلبة: تسجيل الطلبة وسلوكهم والحضور والانصراف، وتطبيق لائحة السلوك والمنهل.

وركزت المعايير التي يجب كتابتها في التقرير، على الخدمات المدرسية، والمبنى، والحافلات، والإشراف العام، واستقرار الهيئة التدريسية والإدارية، وبيانات العاملين.، وفي البنية التحتية والتكنولوجية، تناولت المعايير الفرعية بالمختبرات، والشبكات والمكتبات وغرف مصادر التعليم.