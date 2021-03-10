شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات الشارقة» يستعرض قصص نجاح ملهمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أمس الأول الاثنين، دورة خاصة من مبادرته «حوار المجلس» بالتعاون مع نادي سيدات الشارقة، وبمشاركة اثنتين من أبرز سيدات الأعمال في الإمارة، لمشاركة تجربتيهما الناجحة في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشاريع.

جاء ذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2021، إذ شاركت في الجلسة التي أقيمت باللغة العربية في نادي سيدات الشارقة، كل من: شذى علاي النقبي، مؤسس مركز شذى للتجميل، وفاطمة شويطر، مؤسس «ذي آرك كوفي»، The Ark Coffee.

وتماشياً مع شعار هذا العام من اليوم العالمي للمرأة «اختاري التحدي»، تناولت الضيفتان تجربتيها الناجحتين في مجال ريادة الأعمال والتحديات التي واجهتاها والدروس التي تعلمتاها خلال رحلتيهما الريادية والجوانب الملهمة فيها.

وقالت شذى علاي النقبي: «انطلقت في ريادة الأعمال منذ أكثر من 10 سنوات، وقادني الشغف بقطاع الأزياء لتأسيس مشروعي الخاص الذي استطعت من خلاله أن أطوّر مواهبي في مجالات الرسم والتصميم، وتنقّلت في المشاركة بين العديد من المعارض المحلية والإقليمية، ثم تحوّلت إلى مجال الإعلام».