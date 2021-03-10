شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون مصر تطلق منصة "فكرتك" لتمكين المرأة في حملة إعلانية جديدة مع النجم محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت فودافون مصر التعاون مع النجم محمد صلاح في حملة إعلانية جديدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، للإعلان عن إطلاق منصة "فكرتك"، وهي أكبر منصة لتمكين المرأة في مصر والتي تأتى في إطار دعم رائدات الأعمال من خلال منح السيدات الفرصة الذهبية لتحويل أفكارهن العملية القائمة على الابتكار إلى واقع.

وتُعد المنصة تأكيد على إيمان شركة فودافون بقدرة نجاح المرأة في أي مجال تختاره لإظهار موهبتها وقدرتها التي تتحدى المعايير التقليدية للمجتمع.

وكشفت الحملة الإعلانية عن ظهور خاص لمحمد صلاح مع ابنته مكة في حوار عن سؤال يراود ذهنها كفتاة صغيرة تظن أنه ليس بإمكانها فعل كل شيء، بينما يمحي صلاح شكوكها بكلمات ملهمة لتشجيعها على الاستمرار والثبات على تحقيق أحلامها ودعم تمكين المرأة، ليضرب بذلك صلاح مثالًا رائعًا كنموذج يمتثل إليه الكثير، كأب واع وداعم لحقوق المرأة واستقلاليتها كما ينبغي على كل أب أن يكون الداعم الأول لبناته منذ الصغر لينمي لديهن حب الذات وشغفهن وإصرارهن على تحقيق أحلامهن.

ويجمع الإعلان أيضا مجموعة من النساء المؤثرات اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا في مجالات متعددة سواء كانت الرياضة أو الفنون أو الموضة أو العلم، وهن فرح الديبانى مغنية الأوبرا الحاصلة على جوائز عالمية، ميار شريف بطلة التنس العالمية، آية وموناز مؤسستى علامة أزياء عالمية، وإلهام فضالى باحثة وصاحبة جائزة إنجاز العام للفيزياء لعام 2020 .

لطالما كانت فودافون أحدى أبرز العلامات التجارية التي تدعو إلى تمكين المرأة ودعمها، وتسعى الشركة رقم واحد من خلال إطلاق #منصة_فكرتك إلى تمهيد طريق النجاح لكل امرأة لديها رسالة أو فكرة تحلم بتحقيقها على أرض الواقع وتذليل صعاب الخطوة الأولى.