شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على ارتفاع مع هدوء ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما خفف الضغوط عن كاهل السلع.



وانخفضت أسعار صادرات القمح الروسي في الأسبوع الماضي بعد أسبوعين من النمو، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار في شيكاغو وباريس.



وذكر محللون أن القمح الروسي المطعم بنسبة 12.5% من البروتين والذي يتم شحنه من موانيء البحر الأسود بلغ سعره نهاية الأسبوع الماضي 285 دولارا للطن عقود تسليم مارس/آذار، وهو ما يعد انخفاضا بدولارين من الأسبوع قبل الماضي.



يأتي ذلك بعد مضاعفة الحكومة الروسية للضريبة على صادرات القمح إلى 50 يورو (ما يقرب من 60 دولار) لكل طن ابتداء من الأول من مارس/آذار الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% إلى 6.56 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.57 دولار وأقل سعر عند 6.50 دولار.