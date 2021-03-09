شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق مرتفعاً بعد الكشف عن حجم مبيعات الشركة في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ في أعقاب الكشف عن بيانات إيجابية تتعلق بمبيعات صانعة الطائرات الأمريكية في الشهر الماضي.



وأعلنت "بوينج" في بيان رسمي أنها حققت مبيعات جديدة من الطائرات تجاوزت إلغاء الحجوزات في فبراير/شباط، وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.



وفي البيانات، كشفت "بوينج" عن بيع 82 طائرة جديدة خلال فبراير/شباط مقارنة بإلغاء حجوزات شراء ما يقرب من 51 طائرة الشهر الماضي.



ومن بين الوحدات المباعة، أظهرت "بوينج" أنها باعت 25 طائرة من طراز "737 ماكس" لشركة "أمريكان إيرلاينز"، وهو ما يلمح إلى عودة قوية للمبيعات على هذا الطراز.



يأتي ذلك بعد سماح وكالة الطيران الاتحادية الأمريكية بعودة تحليق "737 ماكس" بعد فترة طويلة من التوقف بسبب ظهور عيوب قاتلة في برمجيات هذا الطراز تسببت في سقوط طائرتين من "737 ماكس" في أقل من ستة أشهر.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 2.9% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 230.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 234 دولارا وأقل سعر عند 222.5 دولار.