شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق مرتفعاً بحوالي 20% بعد 5 جلسات من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو قوي عقب خمس جلسات تتالية من الخسائر، وذلك بالتزامن مع انتعاش القطاع التكنولوجي وإقبال المستثمرين على أسهم شركات هذا القطاع مجددا.



كما استفاد سهم "تسلا" بشكل كبير من عودة العملة الرقمية "البيتكوين" لنغمة المكاسب مع الأخذ في الاعتبار أن صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية تستثمر في هذه العملة.



وهبط سهم "تسلا" على مدار الخمس جلسات الماضية بنسبة تناهز 22% مما أفقد الشركة ما يقرب من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة.



ورغم الخسائر وتذبذب السهم بشكل قوي، إلا أن المحللين لا يزالون يراهون بشكل إيجابي على أداء شركة "تسلا" خلال الفترة المقبلة بفضل انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية وعلى الرغم من التنافسية الشديدة.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 19.6% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 673.5 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 645.5 مليار دولار، وبلغ السهم أعلى سعر في الجلسة عند 678 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 595.2 دولار.