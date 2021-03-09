شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 3.5% مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واتجاه العائد على سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض.



ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي غدا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار وسط توقعات بتمريرها، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها في الىونة الأخيرة.



هذا، وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم من مستوى 1.6% الذي يعد الاعلى منذ أكثر من عام.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 3.6% أو ما يعادل 91 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.183 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 26.220 دولار في حين سجل أقل سعر عند 25.090 دولار.