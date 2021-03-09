شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع رغم تباطؤ النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع تراجع قوة الدولار، وعلى الرغم من صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات في اليابان شملت تباطؤ النمو في الربع السنوي الأخير من عام 2020.



وكشفت بيانات حكومية أن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان سجلت نموا بنسبة 2.8% خلال الربع الرابع من العام الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار النمو عند 3%.



وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر إنفاق الأسر اليابانية انخفض بنسبة 6.1% في يناير/كانون الثاني مقارنة بتوقعات بانخفاض نسبته 2.1%.



وتراجع مؤشر متوسط الدخل في البلاد بنسبة 0.8% في الشهر قبل الماضي، وهو ما يعد دون توقعات بانخفاض نسبته 1.6%.



من ناحية أخرى، سوف يصوت مجلس النواب الأمريكي غدا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار وسط توقعات بتمريرها، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 108.4، وسجل أعلى سعر عند 109.2 وأقل سعر عند 108.4.