أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 9-3-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دايس للملابس الجاهزة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، اودن للاستثمارات المالية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية للدواجن.

إيقاف تداول 19 شركة

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.38%، والعرب على 5.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.9 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.03 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13835 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1424 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 210 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 43304 سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1162 سهم، 3800 سهم، 18500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العبوات الطبية، 13050 سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك قناة السويس، مجموعة بورتو القابضة، 5586 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، بنحو 1.51 مليون سهم.

الكابلات

قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن قيمة عقد التأجير التمويل الخاص بقطعة الأرض رقم 31 الكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، البالغ مساحتها 54 ألف متر تقريبًا بإجمالي 38 مليون جنيه، 90% من قيمة العقد، وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.

سيدى كرير

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه أمس الاثنين، على العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها، والموافقة على انضمام شركة سيدبك لمستثمري شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والمساهمة بنسبة 5% من رأس المال.

رمكو

قررت إدارة البورصة، إعادة العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط مرة أخرى إلى قاعدة بيانات البورصة على سهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بجلسة أمس الاثنين.