شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 756 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم فى مصر سجلت ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تخطى سعر اونصة الذهب عالمياً سعر 1715 دولارا، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 756 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور.

وسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 648 جنيها للجرام فى التداولات المسائية، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 864 جنيها للجرام وسجل الجنيه الذهب 6048 جنيها وأخيرا اونصة الذهب تسجل متوسط سعر 1715 دولار سعر التعاملات الفورية.

أسعار الذهب فى مصر تتغير بشكل يومي وبصورة لحظية، وقد يتساءل البعض عن كيفية توجيه أسعار الذهب فى مصر، وبمعنى أدق من يحدد سعر الذهب في مصر بشكل يومي ومن يحكم حركة الأسعار والتي تشهد تغيرات دائمة ومستمرة.

وناقش برنامج أسواق فى حلقة جديدة أسباب التغيرات التي تشهدها أسعار الذهب، وكذلك المؤثرات الحاكمة لسعر الذهب ولماذا تتحرك الأسعار بصورة دائمة، وكيفية تداول الذهب فى السوق المصرى.

سعر الذهب فى مصر يخضع لعدد كبير من المؤثرات أهمها الدولار وسعر الأونصة والنفط والتضخم العالمي والقرارات الاقتصادية في الاقتصاديات الكبري.