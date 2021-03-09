شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً أعلى 1700 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليستعيد المعدن النفيس تجاوز مستوى 1700 دولار للأوقية مجددا.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم من مستوى 1.6% الذي يعد الاعلى منذ أكثر من عام.



هذا، وسوف يصوت مجلس النواب الأمريكي غدا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار وسط توقعات بتمريرها، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 2.3% أو ما يعادل 38.9 دولار، وأغلق المعدن النفيس عند 1716.9 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر عند 1718.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1676.7 دولار.