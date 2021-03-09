شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض مع تراجع عائد سندات الخزانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط تراجع في العائد على سندات الخزانة وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



هذا، وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم من مستوى 1.6% الذي يعد الاعلى منذ أكثر من عام.



من ناحية أخرى، سوف يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.



ويتوقع محللون موافقة مجلس النواب غدا على خطة التحفيز المالي من أجل مواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الأمريكي.



وتواصل الولايات المتحدة ودول العالم مكافحة فيروس كورونا عن طريق فرض قيود إغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.9 نقطة.