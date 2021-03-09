شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض مجدداً قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



كان النفط قد تلقى دعما من مخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات السعودية عقب تعرض منشآت الطاقة في المملكة لهجمات إرهابية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بيانات رسمية غدا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 64.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.9 دولار وأقل سعر عند 64.08 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.6% إلى 67.8 دولار للبرميل، وبلغ الخام أعلى سعر عند 69.3 دولار وأقل سعر عند 67.5 دولار.