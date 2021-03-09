شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بتروكيم" تُوصي بتوزيع أرباح بواقع 0.75 ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بقيمة 360 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد الأسهم 480 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 251 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 133 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع متوسط أسعار منتجات الشركة التابعة، بالإضافة إلى انخفاض في متوسط أسعار اللقيم.

وانخفضت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 230 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 674 مليون ريال في العام 2019.