شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت الشمالية ترتفع 17% في 2020 لانخفاض مصاريف التمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الشمالية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 16.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 108.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 92.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 126.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 126 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إنخفاض مصاريف التمويل نتيجة تخفيض إجمالي القروض بحوالى 114 مليون ريال سعودي و زيادة العائد من الاستثمارات الخارجية( مصنع الكبيسة بالعراق).

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 651.5 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 673.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 63.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 55.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.