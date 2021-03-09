شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "هرفي" تُوصي بتوزيع 64.7 مليون ريال عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة هرفي للأغذية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بقيمة 64.7 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد الأسهم 64.7 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالى مبلغ التوزيع يتضمن 35 مليون ريال من أرباح عام 2020، ومبلغ 29.68 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاه.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 53.6 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 196.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 16.6% بسبب القرارات الصادرة بالربع الثاني من عام 2020 من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع ، وكذلك زيادة المصاريف العمومية والإدارية.