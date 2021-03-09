شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يقفز أكثر من 2% مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 7:58 مساءً, 9 مارس 2021 م
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قفزت أسعار الذهب إلى أكثر من 2% أثناء التعاملات اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، تزامنا مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1716.11 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت الفضة 3.4% إلى 25.95 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 3.3% إلى 1173.35 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم حوالي 1% إلى 2293.11 دولارًا للأوقية.