فريق مختص لبحث معوقات أداء القطاع الصحي بمكة المكرمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر لقاء ضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وعددا من المستثمرين في القطاع، بمقر غرفة مكة المكرمة، تكوين فريق عمل مختص، يضم مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة لحل المعوقات التي تواجه أداء القطاع الصحي، وتطوير خدماته بالعاصمة المقدسة، وبحث التحديات والحلول، وطرح الفرص الاستثمارية وممكنات القطاع الصحي.

اللقاء هدف إلى تطوير الخدمات الصحية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة القطاع الخاص، وطرح الفرص الاستثمارية، وإيجاد آلية استثمار في المواقع ذات الأولوية مثل المستشفيات غيرالمكتملة، والأراضي البيضاء التي تطور مع القطاع الخاص، إلى جانب تمكين تشغيل مستشفيات المشاعر المقدسة على مدار العام، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للسكان والزوار لتحقيق التطلعات المستقبلية التي تهدف إلى الانتقال من الوضع الحالي (2507 أسرة في مدينة مكة و1350 سريرا في المشاعر) للوصول إلى 12,531 سريرا، المستهدف في رؤية المملكة 2030.

نموذج عمل موحد

رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي، أكد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتذليل عقبات العمل وفتح مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، الذي تتجاوز أهميته إلى آلاف الزوار من ضيوف الرحمن خلال المواسم.

ولفت إلى أن العلاقة بين القطاعين هي علاقة تشاركية تنموية مستدامة لا غنى فيها لقطاع عن الآخر لتطوير مخرجات الهياكل الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر تنظيما، للدفع بعجلة التنمية وفق التوازن المطلوب وتكامل الأدوار في تحقيق التنمية المستدامة وموجهات رؤية 2030، مبينا أن الاجتماع دفع للوصول إلى نموذج عمل موحد يتوافق مع اشتراطات ومعايير وزارة الصحة، ويتلاءم مع متطلبات القطاع الخاص، بهدف تلبية الاحتياجات الصحية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تحفيز الاستثمار الصحي

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمكة الدكتور وائل مطير، أن أهمية الاجتماع تأتي من الحضور المتميز من مجموعة من المستثمرين، وفريق الصحة، وقد بحث الحضور مناقشة تحفيز الاستثمار الصحي بمكة المكرمة وخلق فرص للمستثمرين.

وأشار إلى أن الاجتماع خرج بفكرة تشكيل فريق عمل يتابع ما طرح من أفكار ومتابعة إنجازها خلال الفترة المقبلة، وقال «أتوقع أن يكون لهذا الاجتماع تأثير ومخرجات ملموسة في تحفيز الاستثمار الصحي في مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة».

حلول لمعوقات العمل

وذكر رئيس اللجنة الصحية والدوائية بغرفة مكة الدكتور عواض البشري، أن أهميته تكمن في أن غرفة مكة المكرمة هي المستضيف وبرعاية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشريف الشؤون الصحية، فجمعت بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل العقبات التي تواجه القطاع.

وأضاف «جاء الاتفاق بأن تشكل اللجنة من جميع القطاعات المعنية، لتضم ممثلا عن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والشؤون الصحية، وغرفة مكة المكرمة لتقديم مقترحات وحلول لمعوقات العمل خلال فترة محددة».