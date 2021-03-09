لائحة نظام مكافحة التستر تعزز إجراءات الضبط والتبليغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من وزير التجارة، تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر، من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو

مطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.

وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلغين؛ لتحفيزهم.

وأكدت التجارة أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو، إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر.

وبينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر توحد جهود الجهات الحكومية لمكافحة التستر من خلال جهات عدة، إلى جانب وزارة التجارة، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

أهداف اللائحة:







تسهل الإبلاغ



تحدد صرف المكافآت



آلية قسمتها بين المبلغين



دعم المنشآت الصغيرة



حماية المستهلكين



توحد جهود المكافحة



الجهات التي تتابع التستر:

• وزارة التجارة

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

• وزارة البيئة والمياه والزراعة

• الهيئة العامة للزكاة والدخل