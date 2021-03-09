شكرا لقرائتكم خبر 59 مليونا خسائر مكة للإنشاء ومجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة مكة للإنشاء والتعمير خسائر بمقدار 59 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30 ربيع الآخر 1442 مقابل ربحية بقيمة 236 مليون ريال خلال العام الماضي.

فيما أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعدم تحقيق الشركة أرباحا هذا العام، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عرض التوصية بإذن الله تعالى في اجتماع الجمعية العامة العادية المقبلة للموافقة عليها.

وبحسب النتائج المالية السنوية المنشورة على موقع تداول، بلغ إجمالي الخسارة 0.08 مليون ريال مقابل ربحية 280 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغت الخسارة التشغيلية 25 مليون ريال مقابل ربحية 259 مليون ريال خلال الفترة المماثلة، وبلغت خسارة السهم 0.36 ريال مقابل ربحية 1.43ريال خلال الفترة المماثلة .

وأوضحت الشركة أن سبب تسجيل خسائر يعود إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومخصص زكاة لسنوات سابقة.