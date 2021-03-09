السعودية لإعادة التمويل تصدر صكوكا بـ 4 مليارات لتعزيز سيولة القطاع السكني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- أمس عن إتمامها بنجاح عملية إصدار صكوك على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال، لتعزيز سيولة التمويل السكني.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 10 مليارات ريال، الذي من خلاله تصدر الشركة صكوكا تستهدف المستثمرين المحليين، حيث شهد الإصدار إقبالا كبيرا من مديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية.

ويمثل استكمال هذه المرحلة من برنامج الصكوك، جزءا من الصكوك التي طرحتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بالريال السعودي بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، وذلك كطرح خاص للمستثمرين المحليين، فيما سجلت أوامر الاكتتاب إقبالا واسعا تجاوز 8 مليارات ليصل حد الطلبات إلى 2.15 ضعف، بما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان السعودي الذي شهد زيادة في نسبة ملكية المنازل لتصل إلى 62% في عام 2020 بعد أن كانت 47% في عام 2017.

متانة الاقتصاد

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد الحقيل، أن نجاح عملية إصدار الصكوك تعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، وبمرونة ومتانة الاقتصاد السعودي بشكل عام، مشيرا إلى أن الإصدار يسهم في تعزيز السيولة والاستقرار في سوق التمويل العقاري بما ينعكس إيجابا على تكلفة التمويل، وبالتالي يكون تملك المساكن أقل تكلفة وأكثر تيسيرا للأسر، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تطوير السوق

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن النجاح المتحقق في إتمام الإصدار يشكل خطوة مهمة نحو تطوير السوق الثانوية وكذلك تعزيز قطاع الإسكان على نطاق أوسع وأقل تكلفة في المملكة، وقال إن اهتمام المستثمرين والإقبال الكبير على إصداراتنا يعزز من دورنا في الحفاظ على سوق إسكان ملائم ويمكننا من تحقيق تطلعات التمويل الخاصة بنا، حيث سيوفر الطرح الأخير المدعوم بضمان حكومي المزيد من السيولة لسوق الإسكان ليدعم تملك المواطنين للمساكن بتكلفة مناسبة، أيضا من شأن هذا الإصدار المساهمة في تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في كونه محركا أساسا في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق قطاعات جديدة، ومن ضمنها السوق الثانوي للتمويل العقاري.

ثقة المستثمرين

وذكر مدير عام، ورئيس إدارة أسواق الدين والتمويل الهيكلي لـ (HSBC) في المملكة فيصل قادري، أن ما تحقق يعد إنجازا رائدا للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ودليلا على ثقة المستثمرين بالدور الذي تؤديه الشركة في تطوير القطاع، لافتا إلى أن أهمية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تتضح في دور المحفز على جذب المستثمرين، لكونها تمكنت من جذب دفتر طلبات يتجاوز 8 مليارات ريال سعودي.

(HSBC) مدير الإصدار

ويعمل بنك (HSBC) السعودية، على دور مدير الإصدار الرئيس والوحيد لبرنامج صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى جانب قيادة ترتيب وتوثيق عملية الإصدار في إطار البرنامج، كما عملت كل من الجزيرة كابيتال و السعودي الفرنسي كابيتال كمديري إصدار ومحصلين.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية.

