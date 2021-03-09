شكرا لقرائتكم خبر 39 ألف عملية توثيقية في فبراير 77% للعقارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت وزارة العدل أكثر من 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال فبراير من العام الحالي، بلغت حصة توثيق العقارات 77%، فيما تنوعت البقية على مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات.

وأوضحت العدل أن عمليات توثيق العقارات من خلال خدمة الموثق بلغت أكثر من 30 ألف عملية 50% منها للإفراغ، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن، ونفذ الموثقون عددا من عمليات توثيق الإقرارات المالية وفسخ الوكالات، إضافة إلى توثيق عقود الشركات.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات نفسها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم عددا من الخدمات التوثيقية، تشمل توثيق الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك، وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق، والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي.

عمليات التوثيق في فبراير

الإجمالي 39 ألف عملية

يذكر أن خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة «ثقة»، بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.

